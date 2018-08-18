Kaymakamı Öztürk’ten Kurban bayramı mesajı

Kaymakam Öztürk yayınladığı mesajında, “Ülkeler geleceklerini gelenekleriyle inşa ederler. Yardımlaşmanın, dayanışmanın ve barışın pekiştiği mübarek bayramlarımız da bu güzel geleneklerimizin temel taşlarını oluşturan özel günlerdir. Birlik olma şuurunu derinden hissettiğimiz bu özel günlerde; kimsenin kapısını çalamayanlara, yolları gözleyen yaşlılara, kimsesizlere, başının okşanmasına hasret öksüz ve yetimlere verilen en güzel hediyedir bayramlarımız. Kurban bayramı, karşılık beklemeden paylaşmanın ve birlik olmanın önemli bir vesilesidir. Berekettir, umuttur, paylaşmaktır. Gönülden gönüle giden yollarda yolculuk yapmaktır, gönüllerdeki muhabbeti paylaşmaktır. Bu duygularla, ülkece birlik beraberlik içerisinde geçirebileceğimiz daha nice bayramlara ulaşılması ve her haneye sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennilerimle başta ilimiz ve ilçemiz olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslâm âleminin mübârek Kurban bayramını kutlar, bu vesile ile vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine erişmiş şehit ve gazilerimize de yüce Allah’tan rahmet dilerim” ifadelerine yer verdi.