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27 Haziran 2017 11:00

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dündar’dan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, beraberindekilerle birlikte Altıyol ve Alikelle mahallesindeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dündar’dan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

27 Haziran 2017 11:00


Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koç, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Yunus Emre Aksoy Çaldıran Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Kamil Değirmenci, Şehit Aileleri Gazileri Dul Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç ile birlikte Altıyol ve Alikelle mahallesinde şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı. Altıyol Mahallesinde Ramazan ayında Siirt’te vatani görevini yaptığı sırada beyin kanaması geçirerek bir süre hastanede tedavi görerek hayatını kaybeden Ahmet Karakoç’un kederli ailesi ile Alikele Mahallesinde de Kıbrıs Gazisi İbrahim Dinçer’i evinde ziyaret ederek bayramlaştılar.


Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, "Geride bıraktığımız rahmet ve bereket ayında her zaman olduğu gibi şehit ve gazi ailelerimizle yakından ilgilendik, aradık, bir araya gelerek sorunlarını dinledik. Gözünü kırpmadan vatanı milletini huzur refahı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize sağlık dolu uzun ömürler diliyorum. Devletimiz her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındadır yanında da olmaya devam edecektir" dedi.




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