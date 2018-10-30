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Kaymakamın eşinden hane ziyareti

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın eşi Esra Solak, beraberindeki belediye yetkilileriyle yoksul vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın eşi Esra Solak, beraberindeki belediye yetkilileriyle yoksul vatandaşları evlerinde ziyaret etti.


Hane ziyaretlerinde yoksul ailelerin sorunlarını dinleyen Esra Solak, devletin vatandaşın yanında olduğunu hissettirmek ve imkanlar çerçevesinde kendilerine yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi. Solak, "Özellikle yoksul ve engelli aile fertlerini gözetiyoruz. Gayet misafirperver bir şekilde bizi karşılayan ev halkı, sıkıntılarını anlatıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından gerekli kolaylığın kendilerine sağlanması için kaymakamlık yetkilileriyle görüşüp yardımcı olacağımızı kendilerine anlattık. Amacımız devletin vatandaşın yanında olduğunu hissettirmektir. Başkale Belediyesi bünyesinde bu tür ziyaretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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