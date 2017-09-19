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19 Eylül 2017 17:27

Kayseri heyetinden Mustafa Yalçın’a ziyaret

Van Büyükşehir Belediyespor ile Kayserispor maçı için Van’a gelen Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Kayserispor yönetimi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

Kayseri heyetinden Mustafa Yalçın’a ziyaret

19 Eylül 2017 17:27


Türkiye Kupası üçüncü turunda Van Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek olan Van Büyükşehir Belediyespor ile Kayserispor maçını izlemek üzere Van’a gelen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kulüp Başkan Vekili Naci Bedir, Kayserispor Asbaşkanı Mehmet Çakmak Uyar, Kulüp Genel Sekreteri İsmail Çöl, Kulüp Yetkilisi Fatih Çağlar Öcal ve Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici’den oluşan heyet, maç öncesi Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’a nezaket ziyaretinde bulundu.


Sohbet havasında geçen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Yalçın, Van Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar hakkında konuklarına bilgi verdi.


Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektiren Genel Sekreter Yalçın ve Kayserili konukları, daha sonra maçın oynanacağı Atatürk Stadı’na geçtiler.




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