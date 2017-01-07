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07 Ocak 2017 16:43

Kayyum Çiçekli muhtarlarla bir araya geldi

Kayyum Çiçekli muhtarlarla bir araya geldi

07 Ocak 2017 16:43

Edremit Belediye Başkanlığına kayyum atanan Kaymakam Atıf Çiçekli, muhtarlarla bir araya geldi.
İlçe Emniyet Amiri Hakan Selen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bilal Ökemen, AK Parti İlçe Başkanı Halis Bayramoğlu, İlçe Müftüsü Seyfullah Aruk ve kurum müdürleriyle ziyaretlerine devam eden Kaymakam Atıf Çiçekli, bu kapsamda muhtarlarla bir araya geldi. Göreve geldiğinden bu yana iyi ilişkiler kuran ve vatandaşların takdirini toplayan Çiçekli, mahalle muhtarlarıyla sorunlar ve çözümleri noktasında fikir alışverişinde bulundu. Köprüler Mahalle Muhtarı Yusuf Bilgin’in evinde Taşpınar, Köklü, Çayırbaşı ve Dönemeç mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Çiçekli, sorunları tek tek not aldı. Yapılan toplantının ardında açıklamalarda bulunan Çiçekli, muhtarların da desteğini alarak elinden geldiğince sorunları çözmeye çalışacağını söyledi. Muhtarlarla ikinci kez ev toplantısında bir araya geldiklerini hatırlatan Çiçekli, "Toplantımız çok verimli geçti. Katılan muhtarlarımıza, mahallelerin ileri gelenlerine ve vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımızla böyle iç içe olmaya, onların sıkıntılarını dinlemeye, yapacaklarımızı yönetişim kavramı çerçevesinde gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. Umut ediyorum burada eksik olan vatandaş, devlet ve yerel yönetim ilişkisini düzeltip, kalplerin kırıklığını giderip gönülleri bir araya getirerek hizmetle taçlandıracağız" dedi.
Köprüler Mahallesi Muhtarı Bilgin ise, ziyaretinden dolayı Çiçekli ve beraberindekilere teşekkür etti. Daha önce böyle bir hizmet anlayışı ile karşılaşmadıklarını anlatan Bilgin, "Ev toplantımız çok samimi geçti. Muhtarlar olarak tüm sorunlarımızı dile getirdik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Başkanımız çözebileceği bazı problemler için söz verdi. Daha büyük sıkıntılarımızın da çözümü noktasında elinden geleni yapacağını söyledi. Buraya gelip bizi dinlemesi bile bizim için büyük mutluluk oldu" diye konuştu.



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