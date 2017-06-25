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25 Haziran 2017 13:47

Kayyumdan Kürtçe bayram mesajı

Van’ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, yayınladığı mesajda vatandaşların bayramını Kürtçe tebrik etti.

Kayyumdan Kürtçe bayram mesajı

25 Haziran 2017 13:47


Kaymakam Atıf Çiçekli, soysa medya hesabı üzerinden Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Çiçekli, “Değerli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, mübarek Ramazan-ı Şerif’i bitirdik. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Ömrümün en hoş Ramazanını sizlerin sayesinde Van’da, Edremit’te yaşadım. Ramazan programımıza gelen, bizimle beraber bu iklimi yaşayan, dualarını bizlerden esirgemeyen tüm ümmeti Muhammed’e gönül dolusu sohbetlerimi ve muhabbetlerimi sunarım. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim” dedi.


Atıf Çiçekli, mesajının devamında ise Kürtçe, “Cejna Remezanê lı hemu Müsülmanan piroz be (Bütün Müslümanların Ramazan Bayramını kutlarım). Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.




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