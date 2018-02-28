Kaza yapan minibüsten kaçak şahıs çıktı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollardan ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu şahısların Van Gölü sahilindeki Mollakasım Mahallesi’nden teknelerle taşınacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Tuşba Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Göllü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan kontrolde, söz konusu minibüsün kaza yaptığı tespit edildi. Minibüs içerisinde yapılan kontrolde, yasadışı yollardan ülkeye girdiği tespit edilen 60 Afganistan uyruklu şahıs ile minibüs şoförü yakalandı. Kazada 3 Afganistan uyruklu şahıs hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanırken, minibüs şoförü şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Afganistan uyruklu şahısların gerekli işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.