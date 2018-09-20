Kent park projesinde sona doğru

Van Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden ‘Kent Park Projesi'nde önemli bir adım daha atıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, alanda dükkanları bulunan Mısır Çarşısı esnafıyla bir araya gelerek anlaşma protokolü imzaladı. Hayata geçirdiği projelerle taraflı tarafsız her kesimin takdirini kazanan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Kent Park Projesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Nisan ayında kamuya ait binalar yıktırılırken, özel mülkiyet olan alanlarla ilgili arsa sahipleriyle masaya oturuldu. 25 bin metrekarelik alanda özel mülkiyeti olan ve yaklaşık 6 bin metre karesinin büyük çoğunluğunu elinde tutan Mısır Çarşısı esnafıyla yapılan toplantıda mutabakat sağlanarak protokol imzalandı. Toplantıda konuşan Vali Zorluoğlu, proje ile ilgili önemli bir eşiğin daha aşıldığını söyledi. Mülk sahiplerine teşekkür eden Vali Zorluoğlu, “Bizler sizlerle yaptığımız ilk toplantıda da bu işin samimiyetle çözüleceğini söylemiştik. Bugün elhamdülillah bu iş benim onayıma kadar geldi. İnşallah hem sizler için hem ilimiz için hayırlara vesile olur. Çok mutluluk verici bir an yaşıyoruz. Sizlere ve kendi ekibime teşekkür ediyorum. Bu işte çok emekleri oldu. Emin olun kent park ortaya çıktığında burada emeği geçenlere Van halkı dua edecektir. Allah hayırlı eylesin” dedi.

Cuma günü yapacakları bir programla geri kalan esnafla anlaşma imzalayacaklarını anlatan Vali Zorluoğlu, ayrıca Kent Müzesi Projesinin de imzalarını atacaklarını ifade etti. Toplantının ardından Mısır Çarşısı esnafı Vali Murat Zorluoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Osmanlı tuğrası hediye etti. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen protokole, Van Büyükşehir Belediyesi genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, Fen İşleri Daire Başkanı İsmail Güngör ve Mısır Çarşısı esnafı katıldı.