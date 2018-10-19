Kerpiç evlere rağbet görmüyor

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde bir dönem gözde yapılar olarak kullanılan kerpiç evler artık rağbet görmüyor.

Kışın sıcak, yazın ise serin olması nedeniyle bölge halkı tarafından büyük ilgi gören kerpiç yapılar, son zamanlarda yerini betonarme evlere bıraktı. Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Filit Şakar isimli vatandaş, yaşadığı eski kerpiç yapılı evin 60 yıllık olduğunu ve dedesi Mehmet Şakar'dan kaldığını söyledi. Filit Şakar, “Bu evi dedem 1958 yılında yaptı. Onun hatırasıdır. Yazın serin, kışın ise sıcak oluyor. Ancak yeni yapılan betonarme evler kışın çok soğuk, yazın ise sıcak oluyor. Eskiden yapılan yapılar öyle değildi. Tamamen topraktan yapılırdı. Yöremizde çıkan killi toprak ve saman karışımı ile yapılan kerpiçler 50 santimetre genişliliğinde olurdu. Eskiden bu yapımıza onlarca misafir gelirdi, şimdi ise kimseler gelmiyor” dedi.

Mahallerinde çoğu yapıların kerpiçten olduğunu söyleyen Şakar, “Çoğu kişi eski kerpiç yapılarını yıkıp yerine betonarme yapılar yaptı. Ama biz dedemizin hatırası olduğu için onu koruyoruz” ifadelerini kullandı.