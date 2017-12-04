Kıbrıs gazisinin evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Olay Çaldıran ilçesine bağlı Başeğmez Mahallesinde meydana geldi. Kıbrıs Gazisi Fahrettin Babat’ın evi dün gece soba bacasından çıkan kıvılcım sonucu yandı. Heber verilmesi üzerine kısa sürede mahalleye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında Kıbrıs gazisi Babat yaralandı. Babat, bölgeye sevk edilen ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Evin odasında ise bulunan 40 bin liranın yandığı belirtildi.

Yapılan incelemede yangının çıkış nedeninin ise kuşların bacaya yuva yapması sonucu bacasının tıkanması ile meydana geldiği belirtildi.