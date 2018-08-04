Kıbrıs Üniversitesi, eğitim kurumlarıyla bir araya geldi

Bir kahvaltı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Doğu Anadolu Bölge Müdürü Özge Burak Değer, her yıl kentteki eğitim kurumları ile bir araya gelerek istişarede bulunduklarını ifade ederek, “2010 yılında başladık. 2010 yılından itibaren çok önemli güvenimiz oluştu. İnsanlar artık bizleri biliyor. Yoğun bir talep söz konusu. Özellikle var olan bölümlerimizdeki burslu bölümler, öğrencilerin alabilecekleri burslar, çift diploma imkanları, hukuk fakültesindeki devam mecburiyetlerinin olmayışı ve sınavdan sınava girebilme imkanı birçok kişide kolaylık sağlaması öğrencilerin tercih etme sebebi oluyor. Bunun yanında Kıbrıs’ın güvenli ortamı da yine öğrenci ve velilerin tercih sebebidir” dedi.

Kıbrıs Üniversitesi’ne talebin her yıl artarak devam ettiğini vurgulayan Değer, “Sadece Van değil, Hakkari, Muş, Ağrı, Bitlis, Iğdır’dan birçok öğrencimiz bize ulaşıyor. Tüm Doğu Anadolu bizi tercih ettiği için her yıl artan bir öğrenci sayımız var. Sadece lisans değil DGS, özel yetenek bölümlerimiz ve aynı zamanda var olan doktora ve yüksek lisans bölümlerimizde de öğrenci kabulü yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Üniversitesi Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ve gereken desteği sunacaklarının altını çizen Değer, “Tüm öğrencilerimize girdikleri ve sonuçlanan sınavdan dolayı başarılar diliyorum. Umarım hepsi diledikleri yerlere yerleşirler. Yine bu noktada endişeli olan, düşünceli olan arkadaşlarımızı ofisimize bekliyorum. Belki burslu bölümlere yerleşme olanakları olabilir. Bu anlamda her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Özel yetenek bölümleri kayıtlarını kapattık. Şu anda tercih dönemine geçtik. Tercih dönemlerinde öğrencilerimize ücretsiz yardımcı oluyoruz. Kafalarına takılan ve ya yardımcı olacağımız herhangi bir konuda rahatlıkla bize danışabilirler” şeklinde konuştu.