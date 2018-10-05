Kırkpınar'dan Gürpınar'a gönül köprüsü kuruldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Kırkpınar'dan Gürpınar'a Ulusal Yağlı Güreş Festivali'ne katılan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, birlik ve beraberlik mesajı vererek bu etkinliğin doğu ile batıyı bir araya getirdiğini ifade etti.

Gürpınar Kaymakamlığı ile Gürpınar Belediyesinin organizasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğuyla düzenlenen yağlı güreş festivali renkli görüntülere sahne oldu. Gürpınar'ın Başbulak Meydanı'nda yapılan festivale, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluğulu, Van milletvekilleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı ile Antalya, Balıkesir ve Edirne'den gelen 16 başpehlivan katıldı. Meydana gelen Gürpınarlı gençler, 6 kategoride düzenlenen yağlı güreş festivaline katıldı. Oldukça çekişmeli geçen yağlı güreş festivalinde dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Kırkpınar'dan Gürpınar'a sloganıyla bugün doğudan batıya, batısından doğusuna, bir gönül köprüsü kuruluyor, bir spor köprüsü kuruluyor, bir ata sporu yağlı güreş dostluğu kuruluyor. Bir tarih, bir kültür köprüsü kuruluyor. Hakikaten bu güreşler 657 yıldır devam eden bizim örf, adet, gelenek ve göreneklerimizde olan bir ata sporumuz. Bunun içerisinde tekbirler var, salavatı şerifeler var, dualar var. Bunların olduğu tek spor. Özellikle bu Doğu ve Güneydoğu illerinde bu gençlerimize bu sporu alıştırmak, onları desteklemek be bizi biz yapan desteklere sahip çıkma noktasında birlik olarak gayret sarf ediyoruz. Yağlı güreş düzenleyen kentler birliği olarak bu organizasyonun taşın altına elimizi koyduk. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak da bütün imkanlarımızı seferber ettik. Güreş tırımızı gönderdik sporcularımıza malzemelerimiz de gönderdik, bu sporu destekliyoruz” dedi.

“Buralar artık terörle değil turizm ile anılacak”

“Bu gençleri spora yönlendirmeniz lazım” diyen Kafoğlu, “Gençler sporla ilgilenirse kötü alışkanlıklardan korunmuş olacak. Uyuşturucudan, alkolden, terörden uzaklaşacak. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkarak Allah'ın izniyle kendimize gelmiş olacağız. Doğusuyla, batısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle hep beraber Türk olacağız inşallah. Ülkemizi bölmek parçalamak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. 15 Temmuz'da, evet başaramadılar bundan sonra da başaramayacaklar. Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla bu milletin feraseti ile gelen bütün akınları İnşallah göğsümüzü siper ederek püskürtüyoruz. Allah'ın izniyle işte bu Doğu ve Güneydoğu'da da terörle buralarda olay çıkartmak isteyenleri buraları bizden koparmak isteyen o hainlere bir kez daha seslenmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, buralar terörle ve teröristlerden uzaklaştırılarak artık insanımız buralarda barış huzur içerisinde etkinliklerle, festivalleri ile tanınacak ve bu coğrafyanın güzellikleri ile anılacak. Artık terörle değil turizm ile anılacak, inançları ile anılacak, kültürü ile anılacak. Bu festivaller bunun için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte Batı illerinden bir sürü belediye başkanımız geldi Gürpınar'a. Bu organizasyon olmazsa nereden gelecektik. Coğrafyanın güzelliğini görüyoruz. İnsanların samimiyetini görüyoruz. İnsanların dostluğunu görüyoruz. Kardeş olduğumuzun bilincine varıyoruz. Birbirimize daha fazla sarılıyoruz, daha fazla sarılmaya daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız var. O ortak akıl ulusal ve uluslararası güç, Türkü de Kürdü de Arabı da Acemi de sevmiyor aslında. Dindar olduğu için belki Kürdü daha da fazla sevmiyor. Ama bizi birbirimize kırdırmak için çeşitli hileler ve desiselerle birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Ama artık milletin gözü açıldı, milletimiz uyandı. Milletimiz hizmetle tanışıyor. Milletimiz kendini evet yetiştiren kültürel değerlerle tanışarak inşallah hep beraber bir olacağız, iri olacağız kardeş olacağız hep beraber Türkiye olacağız diyorum ben. Herkese saygılar sunuyorum. İşte burası aynen Edirne'nin, Batının Kırkpınarı gibi burası da Van'ın Gürpınar'ı. Aynı er meydanı burada, aynı çimen burada, aynı başpehlivanlar burada. İşte biz böyle kardeşiz. Birbirimize sıkı sıkıya sarılmalıyız diyor herkese saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Dünyada olimpiyatlardan sonraki en eski spor organizasyonu Kırkpınar yağlı güreşleridir”

2018 yılında 657'sini yaptıklarını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Yanı 657 yıllık Kırkpınar, UNESCO Dünya miras listesine girmiş bir organizasyondur. Kırkpınar yağlı güreşleri, Dünyada Olimpiyatlardan sonraki en eski spor organizasyonudur. Gürpınar Kaymakamımız Osman Doğramacı bir gün beni aradı güreşlere az bir süre kala Kırkpınar'a gelmek istediğini ifade etti bana. Ben de memnuniyetle buyurun gelin dedim. Geldiğinde burada gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla geleneksel sporların yapılmasını yaşatmak amacıyla çocuklarımız kötü kötü alışkanlıklara düşmesin düşüncesiyle böyle bir organizasyon yapmak istediğini ve ismini de ‘Kırkpınar'dan Gürpınar'a' koymak istediğini söyledi. Doğru söylemek gerekirse çok hoşuma gitti. Çok beğendim ve kendisine her türlü desteği vereceğimizi ifade ettim. Ardından bizim yağlı güreş düzenleyen kentler birliğimiz var oraya konuyu taşıdık. Destekler yaptık tırlar getirdik biliyorsunuz ve bugün sabah uçakla Van'a geldik. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. İlkleri yapmak zordur. Bu anlamda gayet başarılı buldum. İlk organizasyonlarda sıkıntılar çıkar, problemler yaşanır, ama gördüğüm kadarıyla hiçbir sıkıntı yok. Bakın 5 yaşında, 6 yaşında çocuklardan Kırkpınar Başpehlivanı olmuş Türkiye Başpehlivanı olmuş güçlü isimler, büyük isimler burada. Kadınlarımız var, kızlarımız var, gençler var, yaşlılar var yani tebrik ediyorum kaymakamımızı. Çok güzel başarılı bir organizasyon. Önümüzdeki yıllarda da inşallah devam ettirdiler. Biz de Edirne Belediyesi olarak Kırkpınar'ın ev sahibi olarak başkanı olarak desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.