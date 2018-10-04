Kırkpınar'dan Gürpınar'a Güreş Festivali sona erdi

Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılan “Kırkpınar'dan Gürpınar'a Güreş Festivali”, renkli görüntülerle son buldu.

Yoğun ilginin olduğu güreş müsabakalarında başpehlivanların çekişmeleri nefes kesti. Müsabakalar sonunda Faruk Akkoyun ve İsmail Balaban finale kaldı. Final müsabakasını İsmail Balaban kazanırken, ödül töreni öncesi Gürpınar ve Van'ın simgelerinden olan Norduz koyunu güzellik yarışması da yapıldı. Norduz koyununun endemik bir tür olduğunu belirten Gürpınar Kaymakamı ve Gürpınar Belediyesi Başkan Vekili Osman Doğramacı, “Van kedisi neyse Norduz koyunu da odur. Biz Norduz koyununu hem tür anlamında hem de gastronomi alanında tanıtacağız” dedi.

Doğramacı'nın konuşmasından sonra en güzel Norduz koyunu ödül töreni yapıldı. Güreş müsabakalarının ardından Kırkpınar'dan Gürpınar'a Güreş Festivalinde birinci olan İsmail Balaban'ın da ödülünü almasından sonra festival son buldu.