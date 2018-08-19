‘Kırmızı Düdük’ çaldı, babası kemer taktı

Emniyet Genel Müdürlüğünce bu bayram başlatılan ’Kırmızı Düdük’ projesi kapsamında, uygulama noktalarında trafik polisleri tarafından çocuklara düdük dağıtıldı. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla yollarda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Van Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler de Van-Bitlis karayolu üzerindeki DSİ Genel Müdürlüğü önünde uygulama yaptı. Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Tanju Özmen’in de katıldığı uygulama kapsamında araçlar durdurularak içerisindeki çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı.

Kemer takmayan babaya kırmızı düdük

Van’dan Bitlis istikametine giden bir aracı durduran Trafik Şube Müdürü Tanju Özmen, sürücüyü kemer takması konusunda uyardıktan sonra araçtaki çocuklara düdük vererek bilgilendirdi. Yapılan bilgilendirmenin ardından araçtaki kız çocuğu, uzun uzun kırmızı düdük çalarak babasının emniyet kemerini takmasını sağladı. Uygulamayı olumlu bulan sürücü, kemerini taktıktan sonra yoluna devam etti.

"Çocuklarımız geleceğimizin şoförleridir”

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu ‘Kırmızı Düdük’ projesi kapsamında uygulama yaptıklarını ifade eden Tanju Özmen, “Amacımız, hata yapan sürücülerin, araç içerisinde bulunan çocuklarımız tarafından uyarılmasıdır. Emniyet kemeri takmadığında, hız ihlali yaptığında ve kırmızı ışıkta geçtiğinde, özellikle bizim yerimize bunlar kendi anne ve babasını veya aracı kullanan kişiyi kendilerine hediye ettiğimiz kırmızı düdükleri çalarak uyarmalarıdır. Ta ki sürücü emniyet kemerini takıp, hızını normal şartlara getirene kadar. Çocuklarımız geleceğimizin şoförleridir. Şu anda kendilerine bu alışkanlığı kazandırdığımız takdirde, inşallah ileride trafik polisine ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz” dedi.

“Kazalarda ölü ve yaralı sayısı her geçen yıl azalmıştır”

Müdür Özmen, yapılan uygulamalar sayesinde Van’da meydana gelen ölümlü kazaların büyük çoğunluğunun şehir dışından kente gelişlerde olduğunu belirterek, “Araç sürücüsünün yorgunluğunun ve hızının etkin olduğu görülmektedir. Şehir içinde meydana gelen kazalarda ise daha çok yayaya çarpma şeklinde olduğu, bu kazaların da il merkezini çevre ilçelerimize bağlayan yollarda hızlı araç kullanmakla olduğu görülmüştür. Bu tespitler doğrultusunda trafik ekiplerimiz, sürücüleri tespit etmek amacıyla takometre kontrolü ve trafik akışını yavaşlatmak amacıyla da radarlı hız denetimine ağırlık vermiş. Yoğun yapılan çalışmalar neticesinde trafik kazalarında ölü ve yaralı sayıları her geçen yıl azalmıştır. 2015 yılında meydana gelen kazalarda 55 vatandaşımız ölmüş, 827 vatandaşımız yaralanmış olmasına rağmen 2016 yılında ölü sayısı 34’e, yaralı sayısı 734’e düşmüş. 2017 yılında ise ölü sayısı 16’ya, yaralı sayısı 704’e kadar inmiş. 2018 yılında bu sayıları daha da aşağı indirmek amacıyla stratejik plan dahilinde trafik uygulamalarımız devam edecektir. Bugünün çocuklarının yarının şoförleri olduğunun bilinciyle yıl içerisinde çocuklarımıza yönelik trafik eğitimlerimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.