Kısa Film Festivali’nde “Van” temalı atölye çalışması

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada; mart ve nisan ayları süresince devam edecek çalışmalar çerçevesinde, sinema atölyesinde eğitim görecek olan Van halkının, atölye çalışmalarının sonunda ‘Van’ temalı filmler üreteceği ve bu filmlerin profesyonel bir jüri değerlendirmesinden sonra ödüllendirileceği belirtildi. Açıklamada, “Festival kapsamında en iyi filme bin 500, en iyi ikinci filme bin, en iyi üçüncü filme ise 500 lira ödül verilecek. Son başvuru tarihi 15 Mart 2018, başvuru yeri ise İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hafıziye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Serdar 2. Sokak No:3 Kat: 3’tür” denildi.