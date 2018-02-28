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28 Şubat 2018 12:29

Kısa Film Festivali’nde “Van” temalı atölye çalışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Van İpekyolu Belediyesi Kısa Film Festivali” kapsamındaki ücretsiz film atölye çalışmaları için başvurular başladı.

Kısa Film Festivali’nde “Van” temalı atölye çalışması

28 Şubat 2018 12:29


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada; mart ve nisan ayları süresince devam edecek çalışmalar çerçevesinde, sinema atölyesinde eğitim görecek olan Van halkının, atölye çalışmalarının sonunda ‘Van’ temalı filmler üreteceği ve bu filmlerin profesyonel bir jüri değerlendirmesinden sonra ödüllendirileceği belirtildi. Açıklamada, “Festival kapsamında en iyi filme bin 500, en iyi ikinci filme bin, en iyi üçüncü filme ise 500 lira ödül verilecek. Son başvuru tarihi 15 Mart 2018, başvuru yeri ise İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hafıziye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Serdar 2. Sokak No:3 Kat: 3’tür” denildi.




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