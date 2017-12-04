Kışın Van usulü tandırda balık ilgi görüyor

Van Gölü’nün endemik türü olan inci kefali balığını yöresel usul ile tandırda pişirerek müşterilerine ikram eden Şükran Cansever, tandırda balığın özellikle kışın yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirtti. İHA muhabirine konuşan işletme sahibi Şükran Cansever, Van balığının birçok yöntemle pişirildiğini ancak en çok tercih edilen tandır usulü olduğunu ifade etti. Tandırda Van balığı yöntemini uygulayarak ilk iş yerini açan Cansever, yöre halkın özlem duyduğu lezzeti yeniden tattırıyor. Odun közünde pişen balıkların daha lezzetli olduğunu dile getiren Cansever, “Kış döneminde işlerimiz daha iyi ve yoğunluk oluyor. Yazın herkes pikniklerde açık havada oluyor. Ancak kışın burada baya yoğunluk oluyor. Van balığı tandırda pişirilince daha lezzetli oluyor. Yağda kızartma ve elektrikli fırından pişirilmesinden çok, tandır yöntemi daha güzel oluyor. Balıklar odun közünde piştiği için daha bir lezzetli oluyor” dedi.

“Tandır yöntemini ilk defa Van’ı temsil ederek ben yapıyorum”

Tandırda balık yöntemini uygulayan ilk işyerini kendisinin açtığını belirten Cansever, yerli ve yabancı turistlerin tandırda Van balığına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Cansever, “Vatandaşlar Van balığını ya elektrikli fırınlarına ya da dışarıdaki ekmek fırınlarına atıyor. O yöntemlerde balığın içinde suyu kaldığı için tadı pek tercih edilmiyor. Ancak bizim burada yapmış olduğumuz yöntemle közün içinde pişen balıklar daha lezzetli oluyor. Bir hayvanın büryanı nasıl lezzetli ise bu da o şekilde damak tadına uygun oluyor. Gelen müşterilerimiz ilk defa böyle bir yöntem gördükleri için bizleri tebrik ediyor. Çok ilgi görüyoruz. Tandır yöntemini ilk defa Van’ı temsil ederek ben yapıyorum. Yabancı turist kafileleri geliyor. Onlarda bu yönteme hayret ediyorlar” şeklinde konuştu.

“Bizi geçmişe götürdüler”

Çocukken tattığı tandırda balığı yeniden tattığını ifade eden Özlem Savaz Demir isimli vatandaş ise, “Tandırda Van balığı çocukluğumuzdan süregelen bir lezzettir. Bize burada bu lezzeti yaşatan arkadaşlarımız balığı çok güzel yapmışlar. Bizi geçmişe götürdüler. Kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Tandırda balığı ikinci defa aynı yerde yiyen Barış Doğan Demir de Van balığının tandırda pişirilme yönteminin yediği birçok yemekten daha lezzetli olduğunu dile getirdi.