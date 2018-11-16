Kitaplar okuyucunun ayağına götürülüyor

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, ‘Gezici Kütüphane' ile vatandaşı kitapla buluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının toplumda okuma alışkanlığını geliştirmek ve yaşam boyu eğitime katkıda bulunmayı amaçladığı ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ‘Gezici Kütüphane' hizmeti, Van'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından devam ediyor. Yıllardır gezici kütüphane aracı ile merkez ve ilçelerdeki öğrenciler başta olmak üzere vatandaşları kitapla buluşturduklarını ifade eden Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, halk kütüphanelerinin; bulunduğu şehrin okuma, araştırma ve kitap ödünç alma ihtiyacını karşılamak üzere hem yetişkinlere hem de öğrenci ve çocuklara yönelik hizmet veren bir kültür kurumu olduğunu belirtti. Gezici kütüphanenin Van depremi sonrasında SODES kapsamında yapılan bir proje ile kazandırıldığını ifade eden Aktuğ, “Gezici kütüphane hizmeti ile amacımız, kütüphanemize ulaşamayan öğrenci ve velileri gezici kütüphanemizle tanıştırmak, onların halk kütüphanemize kaydını yaptırmak ve neticede onları kitaplarla buluşturmaktır” dedi.

Merkez mahallelerinin yanı sıra ilçelere de gezici kütüphane ile ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Aktuğ, “Kütüphanesi olmayan, kitaplardan faydalanamayan, kitap okumaya imkan bulamayan öğrencilerin yanı sıra vatandaşların daha zengin bir kitap ortamından faydalanabilmeleri için halk kütüphanesindeki tüm kitaplarımızı gezici kütüphaneden faydalanmak amaçlı kullanabiliyoruz. Bugün de burada Osmangazi İlköğretim Okulundaki öğrencilere ödünç kitapların yanı sıra mevcut kitapları tanıtma imkanı da bulduk. Bunun yanında öğrencilere ufak da olsa hediyelerimiz oldu” ifadelerini kullandı.

“Okuyan bir toplum değiliz”

Okumanın önemine de değinen Aktuğ, “Maalesef okuyan bir toplum değiliz. Okumanın ne kadar önemli olduğunu anımsatabilirsek, bu önemli alışkanlığı farkındalık oluşturarak götürebilirsek, bu gelecek açısından da çok iyi olacaktır. Bu alışkanlığı da ilkokulda vermemiz gerektiğine inanıyorum. Bu kapsamda çocuklarımızın ayağına kadar kitapları getirip, kitapları onlarla buluşturmak bizler açısından da önemli bir hizmettir” diye konuştu.

Osmangazi İlköğretim Okul Müdürü Mahmut Sümer ise, gezici kütüphane ile öğrencilere kitap hizmeti sunmanın önemli olduğunu dile getirerek, “Öğrencilerimiz açısından çok faydalıdır, onlar için bir heyecandır. Ben bu anlamda bu hizmeti sunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ'a ve kütüphane çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.