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Kızıl Şahin özgürlüğe hazırlanıyor

Van’da geçtiğimiz ay içerisinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan Kızıl şahin özgürlüğe hazırlanıyor.

Van'da geçtiğimiz ay içerisinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan Kızıl şahin özgürlüğe hazırlanıyor.


Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin (Buteo rufinus), Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınıp tedavisi yapılmak zere Van Yüzüncü Yıl Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından tedavi altına alınan Kızıl Şahin, merkezin bahçesinde deneme uçuşlarına başladı. Durumunun gayet iyi olduğunu ifade eden yetkililer, yakın zamanda kendi yaşam alanında olacağını belirttiler.

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