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Kızıl şahin ve kaya güvercini tedavi altına alındı

Van’da zabıta ve vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin ve Kaya Güvercini tedavi altına alındı.

Van'da zabıta ve vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin ve Kaya Güvercini tedavi altına alındı.


Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin ve vatandaşlar tarafından bulunan Kaya Güvercini, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yaralı Kızıl Şahin ve Kaya Güvercini'nin tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.

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