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06 Haziran 2018 17:01

Kızılaydan 5 bin kişiye iftar

Kızılay Van Şube Başkanı Yalçın Özdemir, Kızılay Van Şubesi olarak 5 bin kişiye iftar vereceklerini söyledi.

Kızılaydan 5 bin kişiye iftar

06 Haziran 2018 17:01


Açıklamalarda bulunan Yalçın Özdemir; milletin yardımseverliğini, merhamet ve şefkat duygularıyla tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllülük, birlik ve evrensellik ilkelerinden ödün vermeden dünyanın her yerinde yardıma muhtaç insanlara ulaştıklarını söyledi. Halkın güvenine laik olmaya çalıştıklarını anlatan Özdemir, Kızılayın 150’nci yılında 150 ülkeye yardım eli uzattığını, Ramazan ayında da çeşitli yardımlar yaptıklarını belirtti. Özdemir, kentte tespit ettikleri yardıma muhtaç ailelere de gıda paketleri ve kurban kampanyası kapsamında hazırlanan konservelerden verdiklerini ifade ederek, "Kızılay olarak zekat uygulamamız var. Tespit ettiğimiz ailelerimizin kayıtlarını genel merkezimize bildiriyoruz. Yapılan incelemelerin ardından banka aracılığıyla vatandaşlarımıza zekat veriyoruz. Burada bir elin verdiğini diğer el görmüyor. Bunu özenle ve çok dikkatli bir şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.


Her yıl Kızılay Van Şubesi olarak Kadir Gecesi’nde bir takım faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyleyen Özdemir, "Bu yıl Kadir Gecesi’nde vatandaşlarımızın iftarını biz üstlendik. 5 bin vatandaşımıza İpekyolu Belediyesinin açtığı çadırda iftar vereceğiz. Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık’ın teşrifleriyle de iftar sonrasında mevlit programı düzenleyeceğiz. Programda hem helva dağıtacağız hem de kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.




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