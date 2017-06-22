Kızılaydan helva dağıtımı

Kızılay Van Şube Başkanlığından yapılan açıklamada, her yıl geleneksel olarak yaptıkları Kadir Gecesi etkinliklerinin bu sene de büyük bir coşkuyla yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Etkinliğimiz her yıl olduğu gibi Ulu Camii ve Yukarı Norşin Camii önünde yapıldı. Bu yıl dağıttığımız helva miktarını artırarak yaklaşık 10 bin kişiye helva dağıtımı yapıldı. Ayrıca bölge kan merkezimiz iki camii önünde kurmuş olduğu kan alma noktalarıyla 151 ünite kan toplandı. Halkımızın büyük ilgi gösterdiği Kadir Gecesi etkinliğimiz sahur vaktine kadar devam etti” denildi.