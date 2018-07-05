Köprüden geçen kanalizasyon hattı yenilendi

VASKİ ekipleri, halkın bildirdiği arızalara anında müdahale etmek için yoğun gayret gösteriyor. Kıratlı Mahallesi halkının köprüden geçen kanalizasyon hattının onarımını istemesi üzerine VASKİ ekipleri hemen harekete geçti. Köprüden geçen ve yıllar önce yapılıp onarılmadığı için çürümeye terk edilen kanalizasyon hattı, VASKİ ekiplerinin yoğun çalışmasıyla onarıldı.

Kıratlı Mahalle Muhtarı Abdulhakim Erdoğan, VASKİ’nin kendilerini büyük bir sıkıntıdan kurtardığını belirterek, “Yıllardır bu anı bekliyorduk. Dereye akan atıklar ve kokular bizleri rahatsız ediyordu. Sesimizi duyan ve yardımımıza anında koşan VASKİ idarecileri ve emektar ekiplerine teşekkür ederiz” dedi.