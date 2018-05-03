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03 Mayıs 2018 16:53

Korgeneral Karataş’tan Kaymakam Öztürk’e ziyaret

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ü ziyaret etti.

Korgeneral Karataş’tan Kaymakam Öztürk’e ziyaret

03 Mayıs 2018 16:53


Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Hudut Alay Komutan Yardımcısı Albay Tefik Abaşlıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati ile beraber Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Kaymakam Abdulselam Öztürk tarafından karşılanan Karataş, burada bir süre sohbet etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Kaymakam Öztürk, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş’a Türk bayrağı hediye etti.


Korgeneral Karataş ve beraberindeki heyet, daha sonra kaymakamlıktan ayrıldı.




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