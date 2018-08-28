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28 Ağustos 2018 14:22

Korgeneral Karataş’tan Van Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Korgeneral Karataş’tan Van Büyükşehir Belediyesine ziyaret

28 Ağustos 2018 14:22


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Jandarma Genel Komutanlığı yardımcılığına atanan Korgeneral Karataş, Büyükşehir Belediyesine veda ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası girişinde Genel Sekreter Mustafa Yalçın tarafından karşılanan Korgeneral Salih Karataş, daha sonra makama geçti.


Karataş’la bir süre makamında baş başa görüşen Yalçın, Van Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri ile ilgili çeşitli bilgiler verdi.


Korgeneral Karataş’a yeni görevinde başarı dileyen Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.


Karataş ise, misafirperverliğinden dolayı Yalçın’a teşekkür ederek helallik istedi.




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