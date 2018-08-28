Korgeneral Karataş’tan Van Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Jandarma Genel Komutanlığı yardımcılığına atanan Korgeneral Karataş, Büyükşehir Belediyesine veda ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası girişinde Genel Sekreter Mustafa Yalçın tarafından karşılanan Korgeneral Salih Karataş, daha sonra makama geçti.

Karataş’la bir süre makamında baş başa görüşen Yalçın, Van Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri ile ilgili çeşitli bilgiler verdi.

Korgeneral Karataş’a yeni görevinde başarı dileyen Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Karataş ise, misafirperverliğinden dolayı Yalçın’a teşekkür ederek helallik istedi.