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14 Eylül 2017 09:18

Koruculardan il jandarma komutanına ziyaret

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, ilçelerdeki güvenlik korucu başları ile birlikte Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan’ı ziyaret etti.

Koruculardan il jandarma komutanına ziyaret

14 Eylül 2017 09:18


Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve ilçelerdeki güvenlik korucu başları ile birlikte Van İl Jandarma Komutanlığı’na atanan Tuğgeneral Yavuz Özfidan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.


Başkan Kahraman, "Bugün Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan komutanımızı ziyaret ettik. Şehit ailelerimize, gazilerimize, derneğimize ve kahraman güvenlik korucularımıza göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı ve 1 ayda terörle mücadelede gösterdiği başarıdan dolayı şahsım, şehit aileleri ve kahraman güvenlik korucuları adına dünyanın en güzel ve anlamlı hediyesi olan ay yıldızlı bayrağımızı hediye ettik" dedi.




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