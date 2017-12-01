KOSGEB’den Van’a 518 milyon 556 bin TL’lik destek

Dr. Cevahir Uzkurt, KOSGEB’in Van’da 2003 ila 2017 yılları arasında 12 bin 561 KOBİ ve girişimciye toplam 518 milyon 556 bin 199 TL’lik destek sağladığını söyledi.

KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanı Ertuğrul Çetinkaya ve KOSGEB Müdürlükleri Koordinasyon Dairesi Başkanı Erdal Çınar ile birlikte Van’a gelen Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, yapılan ve yapılacak olan desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Van Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, KOSGEB’in şimdiye kadar Türkiye’ye sağladığı katma değerin çok önemli olduğunu belirterek, “KOSGEB desteğini ve gücünü ağırlıklı olarak imalat sanayine yönlendirmeli ve desteklemelidir. Son zamanlarda çağrıya çıkan KOBİGEL, imalatçımıza ve sanayicimize çok büyük destekler sağlamaktadır. Ancak bu programlar bölgesel sektöre ve yatırım anlayışına göre hazırlanmalıdır. Bölgesel olarak yaşadığımız sorunlar göz önünde bulundurularak programlar geliştirilmelidir. İlimizde bir kısım yatırımcımızın yaptığı yatırımlara 2011 depremi ve Kobani olayları gibi olaylar engel olmuştur. Bu yatırımcılarımıza en az 500 bin limitli sıfır faizli geçiş kredisi verilmelidir. SGK ve vergi pirim desteği sağlanmalıdır. Güneş enerjisine yönelik destek oranları artırılmalıdır. KOSGEB’e teknik eleman takviyesi yapılmalıdır” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve KOSGEB İdaresi Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise, Van’ın kendileri açısından öneminin büyük olduğunu belirterek, 2003 yılından itibaren yapılan desteklere değindi. Uzkurt, “Van İŞGEM Büyüyor projesi kapsamında yer alan yeni işletmelerin rekabet güçlerini geliştirecek, KOSGEB destek ve hizmetlerinin ayrıcalıklı bir şekilde verilerek, yeni ürün geliştirme imkan ve kabiliyetine sahip olan işletmeler haline getirilmesi, teknokent bünyesinde öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerin ticarileştirilmesine ilişkin Van Organize Sanayi Bölgesindeki yeni yatırımların desteklenmesi, ilin ekonomik kalkınmasında ve istihdam sorunlarının çözümünde önemli bir faktör olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması, Van iline sınır olan İran’a, özellikle imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı, Yurt Dışı İş Gezisi Destekleri kapsamında ihracata başlanması, ihracatı bulunan işletmelerin ise dış pazar payının arttırılması konularındaki çalışmalarına öncelikli desteklerin verilmesi ve Van ili ile bölgesinde geleneksel imalat yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi ile bölgeye yatırımların teşviki amacıyla bölgesel ve sektörel proje teklif çağrılarının, bölgesel kalkınmaya ciddi yarar sağlayacağı göz önüne alındığında, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programları kapsamında bölgesel çağrı programlarına Başkanlığımızca çağrıya çıkılması, kalkınma açısından büyük önem arz edecektir” dedi.

Van’da 2003 ila 2017 yılları arasında 12 bin 561 KOBİ ve girişimciye toplam 518 milyon 556 bin 199 TL’lik destek sağladıklarının altını çizen Uzkurt, “2017 yılında 90 firmamıza yaklaşık 31 milyon 714 bin lira destek, 8 bin 371 firmamıza da 76 milyon kredi faiz desteği sağladık” ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Van Milletvekili Beşir Atalay ise, KOSGEB’in Van’a özel bir program açıkladığını belirterek, bunun çok önemli olduğuna vurgu yaptı. KOSGEB’in gerek hibeleri gerekse kredileriyle hem yeni girişimciye destek veren hem de eski firmalara yeni teknoloji üretimi için destek veren önemli bir devlet kurumu olduğunu ifade eden Atalay, “Bugün burada KOSGEB tarafından yeni girişimciler için ve eski firmaların yeni teknoloji üretimi için KOBİ’lerle işbirliği olarak KOBİ’lerin içinde sırf Van’a has bütçesi olan bir proje ifade ettiler. Bu çok önemli. Yine İŞGEM, Van için önemli bir sanayi merkezi oluyor. Teknoloji Geliştirme Merkezine KOSGEB’in verdiği destekler çok önemli. Kısacası KOSGEB ile Van’ı buluşturmak açısından bu görüşme önemli. Bugün bu görüşmeyi sağladık ve gün boyu devam edecek. Ben bu kapsamda davetimizi kırmayıp ilimize geldiği için KOSGEB yetkililerine ve Bakanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Soru-cevap ile devam eden program, teknokent ve İŞGEM ziyaretleri ile devam edecek.

Toplantıya Van Valisi Murat Zorluoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, KOSGEB Van İl Müdürü Emre Yörük, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.