Köylü kadınların bayram hazırlığı

Kurban bayramına bir gün kala sıcak havaya rağmen bayram için asırlık tandırları yakan kadınlar, hummalı bir çalışma başlatıp tandırlarda yöresel tatları yaşatmaya çalışıyor. Geleneksel olarak her yıl bayram öncesi yakılan tandırlarda, ekmek, kete, börek, cevizli ve murtığalı çörekler gibi birçok yöresel tatlar pişirilmeye başlandı. Hazırlanan ürünler, bayram ziyaretine gelen konuklara ikram ediliyor. Gevaş ilçesine bağlı Kurultu Mahallesi’ndeki kadınlar, her bayram öncesi misafirlerine ikram etmek için geleneksel hale getirdikleri cevizli, murtığalı çörekler, yakılan tandırlarda pişirilmeye başladı. Mahalle sakinleri bir araya gelerek birlikte hazırladıkları cevizli, murtığalı çörekleri, hummalı bir şekilde pişirilerek bayrama yetiştirilmeye çalışılıyor.

Yıllardır büyüklerinden böyle gördüklerini ifade eden kadınlar, her bayram öncesi ekmek ve cevizli, murtığalı çörek yaptıklarını söylediler. Kadınlar, artık her bayram gelenek haline getirdikleri ekmek ve cevizli, murtığalı çörek pişirmeyi bayramdan bir gün önce pişirip bayrama hazır hale getirdiklerini ifade ettiler.