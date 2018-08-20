Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 11:35

Köylü kadınların bayram hazırlığı

Van’ın Gevaş ilçesinde bayram sofralarını lezzetlerle süslemek amacıyla hummalı bir çalışma başlatan kadınlar, cevizli, murtığalı çörekleri asırlık tandırlarda pişiriyor.

Köylü kadınların bayram hazırlığı

20 Ağustos 2018 11:35


Kurban bayramına bir gün kala sıcak havaya rağmen bayram için asırlık tandırları yakan kadınlar, hummalı bir çalışma başlatıp tandırlarda yöresel tatları yaşatmaya çalışıyor. Geleneksel olarak her yıl bayram öncesi yakılan tandırlarda, ekmek, kete, börek, cevizli ve murtığalı çörekler gibi birçok yöresel tatlar pişirilmeye başlandı. Hazırlanan ürünler, bayram ziyaretine gelen konuklara ikram ediliyor. Gevaş ilçesine bağlı Kurultu Mahallesi’ndeki kadınlar, her bayram öncesi misafirlerine ikram etmek için geleneksel hale getirdikleri cevizli, murtığalı çörekler, yakılan tandırlarda pişirilmeye başladı. Mahalle sakinleri bir araya gelerek birlikte hazırladıkları cevizli, murtığalı çörekleri, hummalı bir şekilde pişirilerek bayrama yetiştirilmeye çalışılıyor.


Yıllardır büyüklerinden böyle gördüklerini ifade eden kadınlar, her bayram öncesi ekmek ve cevizli, murtığalı çörek yaptıklarını söylediler. Kadınlar, artık her bayram gelenek haline getirdikleri ekmek ve cevizli, murtığalı çörek pişirmeyi bayramdan bir gün önce pişirip bayrama hazır hale getirdiklerini ifade ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç