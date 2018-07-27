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27 Temmuz 2018 09:14

Koyun yüklü kamyonette 6 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece yapılan çalışmalar sonucunda koyun yüklü kamyonette 6 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Koyun yüklü kamyonette 6 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi

27 Temmuz 2018 09:14


Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece yapılan yol devriye ve arama kontrolleri sırasında, Çaldıran’dan Erciş istikametine gitmekte olan A.T. yönetimindeki 63 HV 490 plakalı kamyonet durduruldu. Koyun yüklü kamyonette yapılan aramada, kasa zeminindeki yumuşaklık jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Koyunların ayaklarının altına döşenen brandayı kaldıran jandarma ekipleri, kamyonet kasasının taban kısma zulalanmış 6 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Araç sürücüsü A.T. gözaltına alınırken, koyunlar ise Muradiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.




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