Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er Van'da

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsünde bulunan kız ve erkek yurtlarında incelemelerde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er; “Devletimiz son zamanlarda öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamak için bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumdadır. Amacımız Kredi yurtlar kurumunda barınan bütün öğrencilerimizin en iyi şartlarda barınmasını sağlamaktır” dedi.

Genel Müdür Recep Ali Er, daha sonra öğrencilerle birlikte sohbet ederek taleplerini dinledi. Daha sonra kız ve erkek yurdundaki yemekhaneleri inceleyen Genel Müdür Er, burada kendi elleriyle öğrencilere yemek dağıttı. Yapılan incelemelere Kredi Yurtlar Kurumu Van İl Müdürü Süleyman Şakar, şube müdürleri, kız ve erkek öğrenci yurt müdürleri hazır bulundu.