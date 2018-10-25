Küçük fotoğrafçılar başarılarını taçlandırıyor

Van'ın Özalp ilçesine bağlı İran sınırına sıfır Günyüzlü Mahallesinde yer alan Günyüzlü Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Çocuk Gözüyle Paylaşmak” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girdi. Dereceye giren öğrencilerin bilgi becerilerini artırmak, görsel hafızlarını geliştirmek ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla bir fotoğrafçılık eğitimi verildi. Van Fotoğrafçılar Derneği (VANFOD) aracılığıyla verilen iki günlük hızlandırılmış ve uygulamalı temel fotoğrafçılık eğitimiyle çocuklar, hem eğlendi hem öğrendi.

Açıklamalarda bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, daha önce Türkiye genelinde düzenledikleri “Çocuk Gözüyle Paylaşmak” temalı fotoğraf yarışmasında Vanlı çocukların dereceye girdiğini anımsattı. Dereceye giren öğrencilerin başarısını taçlandırmak amacıyla bir eğitim programı düzenlediklerini ifade eden Eldemir, “İki günlük eğitim programının ilk gününde fotoğrafın kısa tarihi, makine bilgisi, diyafram, enstantane, ışık ve kompozisyon gibi teorik eğitimler verildi. İkinci gününde ise, çocuklar kendi yaşadıkları mahallede uygulamalı fotoğrafçılık eğitimi alma fırsatı buldu. Ben bu vesileyle çocuklarımıza eğitim veren Van Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Tayfun Çiftci'ye ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

Başlattıkları temel fotoğrafçılık eğitimini diğer okullarda da yaygınlaştıracaklarını hatırlatan Eldemir, sanatı en ücra bölgelere ulaştırmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.