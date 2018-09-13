Küçük Şirin kahraman doktorunu uğurladı

Dr. Babürhan Özbek tarafından ameliyatı yapılan 7 yaşındaki Şirin Duman, doktorunun İstanbul'a gideceğini öğrenince hastaneye gelerek kendisini uğurladı.

Bostaniçi Mahallesi'nde ikamet eden ve yaklaşık 7 ay önce kalp ritm bozukluğu şikayetiyle SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi getirilen 7 yaşındaki Şirin Duman'ın ameliyatı Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Babürhan Özbek tarafından yapıldı. Bozulmuş olan kalp kapakçığı sorunsuz olarak değiştirildi ve ameliyat sonrası 6. günde küçük Şirin iyileşerek yüzünde gülücüklerle evine gönderildi. Op. Dr. Babürhan Özbek' in İstanbul'da özel bir hastanede çalışacağını öğrenen küçük Şirin, annesi ile birlikte hastaneye gelerek, “Kahramanım” dediği doktoruna sarılarak onu öpüp uğurladı.

Op. Dr. Babürhan Özbek, "Şirin, yaklaşık 7 ay önce genel durumu kötü olarak hastanemize getirilmişti. Romatizmal zeminde bir kalp tutulumu mevcuttu. Kalbi büyümüş ve kalp kapakçık yapısı ileri derecede bozulmuştu. Kalp yetmezliğinde olan hastamızın ivedilikle tedavisine başladık. Aynı zamanda yüksek riskli bir açık kalp ameliyatına ihtiyaç duymaktaydı. Ameliyata alındı, ileri derecede fonksiyon bozukluğu olan kalbin mitral kapakçığı başarıyla değiştirildi. Ameliyat sonrası kalp fonksiyonlarında hızlı bir toparlanma sürecine girdik. 6. günde sorunsuz olarak taburcu ettik. Takiplerinde kalbin boyutları ve fonksiyonları da tekrar normal değerlere ulaştı. Küçük Şirin'i yüzünde gülücüklerle görmek ve onu topluma kazandırmak bizim için çok değerli. Okuluna da tekrar başladı. Kızımız aynı zamanda da başarılı bir öğrenci" dedi.

Anne Mukaddes Duman ise, "Babürhan doktorun bizim için yeri bambaşka. Yaklaşık iki yıldır başka şehirlerde de kızımı doktora götürmüştük ancak ameliyatının çok riskli olduğunu belirttiler ve yapmak istemediler. Çocuğu evinize götürün dediler bize. Onu resmen kaybediyorduk. Ama doktorumuzun başarılı ameliyatından sonra kızım kendine geldi ve Şirinimize tekrar kavuştuk. Bundan dolayı kızım Babürhan doktorumuza kahramanım diyor. Şimdi onun ayrılacağını duyduk. Yolu açık olsun. O çok değerli bir hekim. Çok güzel işler yapmaya devam edeceğine eminiz" şeklinde konuştu.