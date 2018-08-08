Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin adı Edremit’te yaşatılacak

2014 yılında BDP’den seçilen belediye yönetimi tarafından Şabaniye Mahallesinin bir kısmı meclis kararı ile mahalleye dönüştürülerek, Fırat ismi verilmişti. Kanun Hükmünde Kararname ile Edremit Belediyesinde görevlendirme yapılmasının ardından vatandaşların isim değişikliği talebi üzerine Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin tarafından anket çalışması yapıldı. Yapılan anket çalışması sonucunda sunulan isimler arasında vatandaşların büyük çoğunluğu Selahaddin Eyyubi ismini talep etti. Ortaya çıkan talep Van Valiliği’ne sunularak onaylanırken, BDP’li belediye tarafından Fırat olarak mahalleye verilen isim Selahattin Eyyübi olarak değiştirildi.

İsim değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Atıf Çiçekli, DBP’li belediye yönetimini eleştirdi. Çiçekli, "Önceki belediye yönetimi tarafından Fırat ismi bırakılan mahalle DBP’li belediye yönetimin teröre yardım ve yataklık yapması, sistematik bir şekilde bebek katili terör örgütünü desteklemesi, hendek açma girişimlerinde bulunması ve ‘Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurallarını ve kurumlarının tanımıyoruz’ diyerek öz yönetim ilan etmelerinden dolayı görevden uzaklaştırılan o zamanki yönetimin teklifi üzerine Fırat Mahallesi ismi verilmiş ve sonrasında bu isim başka bir amaçla başına başka bir sıfat eklenerek, tabelalara asıldığı ve sizlere duyurulduğu üzülerek görülmüştür” dedi.

“En çok oyu Selahaddin Eyyubi aldı”

200 mahalle sakiniyle bu konu ile alakalı anket yaptıkların ve isim değişikliği için alternatif isimler üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirten Başkan Vekili Atıf Çiçekli, anket sonuçlarında İmamı Şafi, Vangölü ve Selahaddin Eyyubi isimlerinin ön plana çıktığını ve en çok oyu Selahaddin Eyyubi aldığını kaydetti. Başkan Vekili Çiçekli, “Selahaddin Eyyübi; Kudüs fatihi ve İslam’ın sancaktarlığını yapmış. Devletine ve ümmetine üstün bir inançla bağlı olan meşhur Kürt komutan Selahaddin Eyyubi gibi kıymetli bir zatın adını mahallemize teklif ettik ve Van Valiliğimizin onayı ile Fırat Mahallelimizin adını Selahaddin Eyyubi Mahallesi olarak değiştirdik. Bu isimden mahalle sakinlerimizin çok memnun olacağı ve Selahaddin Eyyubi’nin tarihte yapmış olduğu kıymetli işleri çocuklarımıza hassaten göstereceği, devleti ve dini uğruna nasıl mücadelelere giriştiği ve Kudüs gibi Müslümanlar için çok kıymetli bir şehri fethettiği kahramanlıkları nesillerine gururla anlatacaklarına yürekten inanıyorum. Mahallemizin isminin değişikliğinin hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ederim” ifadelerini kullandı.