Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Van’da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Ermenileri Patrikliğince Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası’nda bulunan tarihi Surp Haç Kilisesi’nde düzenlenecek törene katılmak üzere Van’a geldi. Bakan Ersoy’u Ferit Melen Havalimanı’nda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Balkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ ve kurum amirleri karşıladı. Bakan Ersoy, 2011’deki depremlerde hasar gören müzenin yerine Van Kalesi’nin güneyinde yapımı büyük oranda tamamlanan Urartu Müzesi’nde incelemede bulundu. Müze Müdürü Erol Uslu’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, daha sonra ayin için Akdamar Adası’na hareket etti.