‘Küp metal’ yöntemiyle stent takılan hastalar sağlığına kavuştu

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Biriminde kalpten çıkan en büyük damarda meydana gelen darlığı gidermek için anjiyo yöntemiyle daralan bölgeye kafes şeklinde küçük metal küplerin yerleştirilmesiyle yapılan stent işlemi, ilk defa iki hastaya uygulandı. İHA muhabirine konuşan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ümit Haluk İliklerden, özellikle 30 yaşındaki Canan Vergili’nin yüksek tansiyon nedeniyle birçok sıkıntı yaşadığını belirtti. Uzman hekimler tarafından anjiyo işlemiyle kalpten çıkan en büyük damara ilk kez yapılan stentle hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade eden Hastane Başhekimi Op. Dr. İliklerden, “Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 2017 yılında hastanemizde olabildiğince il dışı sevkleri azaltmayı hedefledik. Kalpten çıkan en büyük damara yapılmış olan anjiyo işleminde aort koarktasyonu denilen vakalarda, damarı genişletme anlamıyla yapılan bir girişimsel işlemdir. Bu işlem ilimizde ilk defa yapıldı. 30 yaşında erişkin hastamız şu ana kadar tanısı konulmamış, birçok tansiyon ilaçları kullanmış, ama burada tanısı konulduktan sonra Van dışına gönderilmeden hastanemiz uzman hekimleri tarafından yapılan anjiyo işlemiyle kalpten çıkan en büyük damara stentle hastalığından kurtulmuş oldu. Diğer bir hastamız ise 8 yaşında bir çocuğumuzdu. O da kalpten çıkan en büyük damara aort koarktasyon dediğimiz darlık nedeniyle yapılan işlemle çok şükür sağlığına kavuştu” dedi.

“Vanlıların tedavilerini burada yapmayı hedefliyoruz”

Hastanede ilk kez yapılan önemli operasyonlarla 2017 yılının çok faydalı geçtiğini dile getiren İliklerden, “Özellikle çocuk kardiyolojisi ve kardiyovasküler cerrahisi anlamında ve göz kliniğinde yaptığımız yeni ameliyatlarla bu sayıyı baya düşürdük. İleri akademik işlemleri artırarak Vanlıların tedavilerini burada yapmayı hedefliyoruz. Bu anlamda tüm çalışanlarımıza ve çocuk kardiyolojisi uzmanlarımıza da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bundan sonra bir sıkıntı beklemiyoruz”

Çocuk Kardiyolojisi Uzm. Dr. Serdar Epçaçan ise, bütün vücuda kanı götüren ana damardaki darlığı stent yöntemiyle başarılı bir şekilde giderdiklerini belirterek, “Bu hastamız yüksek tansiyon nedeniyle uzun süredir tedavi almaktaydı. Tedavisi de açık ameliyatla darlık olan damarın onarımı veya ameliyat ihtiyacı olmadan anjiyo ile stent yerleştirilmesiydi. Biz stentle aort koarktasyonu gidermeyi amaçladık. Bunun için hastanemizden gerekli malzemeleri talep ettik. Onu tedarik ettiler. Bizler de başarılı bir şekilde bütün vücuda kanı götüren ana damardaki darlığı stent yöntemiyle giderdik. Hastamız şu an iyi durumdadır. Takiplerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hastalarımız normal hayatlarını sürdürecekler”

Yapılan işlemden sonra hastaların şifaya kavuştuğunu kaydeden Epçaçan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüksek tansiyona bağlı problemler yaşıyorlar. Yüksek tansiyona bağlı kalplerinde kalınlaşmalar ve ritim bozukluğu olabiliyor. Hatta tedavi edilmediği sürece yüksek tansiyona bağlı beyin kanamaları geçirebiliyorlar. Bu şekilde acillere başvuruyorlar. Aynı zamanda aortun alt taraflarında beslenen böbrek, karaciğer, bağırsaklar, yani vücudun alt tarafında kalan organlar yeterince kanlanmadığı için onların hastalıklarına bağlı sorunlar yaşanıyor. Hastamız şu an çok şükür başarılı bir şekilde anjiyosu tamamlandı. Normal hayatlarını sürecekler inşallah.”

9 yıldır yaşadığı hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen Canan Vergili isimli hasta da, kalpten çıkan en büyük damara yapılan anjiyo işleminden sonra sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini belirten Yusuf Baydu isimli hasta ise yapılan operasyonla sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, ameliyat ihtiyacı olmadan anjiyo ile sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorlara teşekkür etti.