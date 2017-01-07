Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 11:14

Kur’an kursu öğrencileri kitap evini gezdi

Kur’an kursu öğrencileri kitap evini gezdi

07 Ocak 2017 11:14

Van’da Hz. Hafsa Kur’an Kursu öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı Van Kitabevini ziyaret etti.
Yaklaşık iki ay önce kentte kurulan ve özellikle Kur’an kursu öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği kitabevini son alarak Hz. Hafsa Kur’an Kursu öğrencileri ziyaret etti. Burada kurs öğrencileri ile bir araya gelen İl Müftüsü Nimetullah Arvas, öğrencileri tebrik ederek, “Evleriniz de yoğun işlerinize rağmen fırsat bulup Allah kelamını öğrenmeye koşuyorsunuz. Sizlerin bu gayretinizden dolayı tebrik ediyorum. Allah’u Teâlâ sizleri sevmiş ve bu sevginin tezahürü olarak sizi Kur’an-ı Kerim ile buluşturmuştur. Kur’an-ı Kerim ile meşguliyet, maddi ve manevi bereket ve huzurdur. Niyetleriniz halis olunca akıbette hayır olur inşallah. Allah’u Teâlâ ahrette de sizlerin bu gayretini karşılıksız bırakmayacaktır” dedi.
Ziyaretlerinden ötürü Hz. Hafsa Kur’an Kursu hocası ve öğrencilerine teşekkür eden Arvas, öğrencilerin kendisine takdim ettiği hediyeleri kabul etti.
Bir süre kitabevini gezen kurs öğrencileri, daha sonra buradan ayrıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
4
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç