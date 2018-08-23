Kur’an kursunda hat sanatını öğreniyorlar

Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da okulların tatil olmasıyla beraber başlayan yaz Kur’an kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Minik çocuklar dini bilgiler, Kur’an-ı Kerim derslerinin yanı sıra kaybolmaya yüz tutmuş hat sanatını da öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Van İpekyolu Müftülüğüne bağlı tarihi Hüsrev Paşa Camii’nde de yaz dönemi Kur’an kursu açıldı. Kursa katılan çocuklar, Kur’an-ı Kerim öğrenirken, geleneksel Türk İslam sanatları dersleri de alıyor. İHA muhabirine konuşan Hüsrev Paşa Camii İmamı Ahmet Hüsrev Koyuncu, çocukların cami ile bütünleşmelerini sağlamak amacıyla Kur’an derslerinin yanında, hüsn-i hat eğitimi de verdiklerini belirtti. Türk İslam sanatlarının unutulmaması amacıyla böyle bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Koyuncu, "Yaz dönemi Kur’an kurslarına gelen her öğrencilere Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerinin dışında geleneksel Türk İslam sanatlarından olan hat, ebru ve diğer sanatlar da öğretiliyor. Onların içinde Allah’ın vermiş olduğu bir sanat varsa bu vesileyle ortaya çıkacaktır. Bu sanatın devamlılığı için ben de zaman zaman öğretmeye çalışıyorum. Bu şekilde içlerinde sanat olan kişinin ortaya çıkması ve aynı zamanda yazılı olarak da zaman zaman harfleri öğretiyoruz ki bu tam olarak beyinlerine yerleşsin. Bu şekilde eski kültürümüzü ve yazımızı da öğrenmiş olsunlar" dedi.

Yaklaşık 20 yıl boyunca hüsn-i hat eğitimi verdiğini dile getiren Koyuncu, "Bu öğrencilerimiz dışında zaman zaman öğle ve ikindi vakitlerinde dışarıdan gelen arkadaşlarımız ile hat sanatı çalışıyoruz" diye konuştu.

Tarihi Hüsrev Paşa Camii’nde kurslara katılan minik öğrenciler ise Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerinin yanında hat sanatını öğrenmenin sevincini yaşadıklarını belirterek herkesin bu sanatı öğrenmesini tavsiye etti.