Kurban kesim alanları denetlendi

Kurban Bayramı için gerekli tüm tedbirleri alan Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dini vecibelerini veteriner hekim kontrolünde, sağlıklı bir ortamda ücretsiz olarak yerine getirebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla birlikte İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığında görevli 10 veteriner hekim, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte oluşturulan 4 satış yeri ve 11 kesim alanında denetim yaptı. Kurban kesim alanlarında incelemelerde bulunan veteriner hekimler, kasap ve alan sorumlularını gerekli temizlik kurallarına uymaları konusunda uyararak, vatandaşlara da sağlıklı et tüketebilmesi konusunda bilgiler verdi.

Vatandaşların Kurban Bayramı ve sonrasında sağlıklı et tüketebilmesi için bilgilendirme çalışması yaptıklarını belirten Veteriner Hekim Feryad Amaç, “Bayramın en güzel şekilde geçmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımız ile çalışıyoruz. Burada kurban kesenlere de önemli görevler düşmektedir. İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 60’ı hayvansal kökenlidir. Bundan dolayı kurban kesim yerlerinde vatandaşlara yardımcı olmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız kesim sonrasında oluşan hayvan atıklarını gelişi güzel çevreye atmasınlar. Çevremizi kirletmeyelim. Belediye temizlik ekiplerimize yardımcı olalım” dedi.