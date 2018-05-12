Kursiyerler ürünlerini sergiliyor

Van AVM’de düzenlenen sergiye Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Baycan, Memur-Sen Başkanı Osman Ayşin ve kursiyerler katıldı.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kursiyerler tarafından yapılan ürünlerin satışının önemli olduğunu ifade ederek, bu noktada kendilerine gereken desteği sunacaklarını söyledi. Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Baycan’ın teşekkür konuşmasının ardından sergi ile ilgili açıklamada bulunan Usta Öğretici Selda Karaca, 30 kursiyer tarafından yapılan ürünlerin sergilendiğini ifade ederek, "Kursiyerlerimiz bir yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri bugün burada halkımızın beğenisine sundular. Buradaki amacımız, hem kursiyerlerimizin sosyal hayata kazandırılmasını sağlamak hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine destek olmaktır" dedi.

Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde birçok kurs açıldığını ifade eden Karaca, “Bugün burada dekoratif ahşap süsleme kursuna ait ürünler yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Serginin 3 gün boyunca açık olacağını dile getiren Karaca, tüm Van halkının davetli olduğunu da sözlerine ekledi.