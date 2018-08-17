Kuruyan göl, kuş cenneti oldu

Van’ın Özalp ilçesine 30 kilometre uzaklıkta 407 hektarlık alana sahip ve geçtiğimiz yıllarda büyük bir bölümü kuruyan Akgöl’de, bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde su birikti. Kısa sürede yeniden hayat bulan göl, ilkbahar mevsiminden itibaren göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı. 45 civarında su kuşu türüne ev sahipliği yapan ve daha önce kuraklık yaşanan ancak son zamanlardaki yağışlar dolayısıyla yeniden hayat bulan Akgöl’e ulaştı. 2 bin 343 metre yükseklikte bulunan ve renkli katmanlara sahip görüntüsüyle Tuz Gölü’nü andıran göle gelen ve ‘Allı turna’ olarak da bilinen flamingolar, burada besin ve konaklama imkanı buluyor. Buradan üreme ve beslenme için İran’daki Urmiye Gölü ve Hazar Gölü kıyılarına gidecek olan kuşlar, Kasım ayından sonra havaların soğumasıyla yeniden geldikleri bölgeye göç edecek. Akgöl’de konaklayan ve üreyen flamingoların yavruları ise uçma aşamasına geldi. Yaklaşık 1 ay içerisinde uçmaya başlayacak olan yavru flamingolar, göç zamanına yetişeceği görülüyor.