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05 Temmuz 2018 11:31

Kuşlara ateş ederken babasını vurdu

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde kuşlara ateş eden oğlu tarafından vurulan baba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kuşlara ateş ederken babasını vurdu

05 Temmuz 2018 11:31


Alınan bilgilere göre olay, hafta sonu Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önündeki meyve bahçesinde kuşlara pompalı tüfekle ateş eden Ü.T. (18), yanlışlıkla 60 yaşlarındaki babası Fahrettin T.’yi yüzünden vurdu. Muradiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edilen baba Fahrettin T., tüm müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti. Fahrettin T., Muradiye Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilirken, oğlu Ü.T. ise olay günü tutuklanarak Erciş Cezaevine gönderildi.




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