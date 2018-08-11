Kuyuda mahsur kalan yavru köpekler itfaiye tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye ilçesine bağlı Keçikıran Mahallesinde meydana geldi. Metruk bir evin bahçesinde yavru köpek seslerinin gelmesi üzerine vatandaşlar bahçeyi kontrol etti. Yaptıkları kontrolde yaklaşık 2 metre derinliğinde bir kuyuda yavru köpeklerin mahsur olduğunu görmeleri üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine haber verildi. Kısa sürede bölgeye giden

ekipler yavru köpekleri bulundukları yerden kurtardı. Beş yavru köpekten biri açlıktan öldüğü tespit edilirken, diğerleri de açlık ve susuzluktan bitkin haldeydi. Yavru köpekler, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evine gönderildiği belirtildi.