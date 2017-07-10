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10 Temmuz 2017 14:55

Kuyuya düştükten sora burada 8 yavru yapan köpek, Afad tarafından kurtarıldı

Van merkez İpekyolu ilçesinde düştüğü 15 metre derinliğindeki kuyuya düştükten sonra 8 yavru doğuran köpek ve yavrularının imdadına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yetişti.

Kuyuya düştükten sora burada 8 yavru yapan köpek, Afad tarafından kurtarıldı

10 Temmuz 2017 14:55


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Esenler Mahallesi Kıratlı Sokak’ta meydana geldi. Atıl durumda bulunan 2 metre genişliğinde ve 15 metre derinliğindeki atık su kuyusundan köpek seslerini geldiğini duyan mahalle sakinleri, kuyuda köpekler ve yavrularının olduğunu fark etmeleri üzerine durumu belediye AFAD ekiplerine bildirdiler.


Olay yerine gelen AFAD ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla bir personeli kuyuya indirdi. Burada köpeği ve kuyuda doğurduğu 8 yavrusunu torbaya koyarak kurtardı. Veteriner tarafından yapılan kontrolde köpeğin kuyuya yaklaşık bir hafta önce düştüğü ve doğum yaptığı için bitkin olduğu belirlendi. Köpek ve yavrularına mahalle sakinleri sahip çıktı.




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