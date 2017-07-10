Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Esenler Mahallesi Kıratlı Sokak’ta meydana geldi. Atıl durumda bulunan 2 metre genişliğinde ve 15 metre derinliğindeki atık su kuyusundan köpek seslerini geldiğini duyan mahalle sakinleri, kuyuda köpekler ve yavrularının olduğunu fark etmeleri üzerine durumu belediye AFAD ekiplerine bildirdiler.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla bir personeli kuyuya indirdi. Burada köpeği ve kuyuda doğurduğu 8 yavrusunu torbaya koyarak kurtardı. Veteriner tarafından yapılan kontrolde köpeğin kuyuya yaklaşık bir hafta önce düştüğü ve doğum yaptığı için bitkin olduğu belirlendi. Köpek ve yavrularına mahalle sakinleri sahip çıktı.