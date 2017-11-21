KYK’dan kardeş okula kırtasiye yardımı

KYK Yurt Müdürlüğü çalışanları ve öğrenciler, kendi imkanlarıyla kardeş okul öğrencilerine kırtasiye yardımında bulundular. Kardeş okula destek veren KYK Özalp Yurt Müdürü Sadettin Yıldırım, Van’ın Özalp ilçesine bağlı Yukarı Çavdarlık İlkokulunu ziyaret ettiklerini ve buradaki 35 öğrencinin kırtasiye malzemelerinin eksik olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Yıldırım, “Bunun üzerinde yurt yönetimiyle karar aldık. Hayırsever yurt öğrencilerimiz ve personellerimizle kendi imkanlarımızla kardeş okulumuzun kırtasiye malzemeleri ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.