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11 Temmuz 2018 11:34

Lise tercihleri cuma günü sona eriyor

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 Temmuz itibariyle başlayan tercih dönemi, 13 Temmuz Cuma günü sona eriyor.

Lise tercihleri cuma günü sona eriyor

11 Temmuz 2018 11:34


Van İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhanettin Elçi, öğrencilerin mutlaka tercihlerini en geç cuma günü mesai bitimine kadar mezun oldukları ortaokul müdürlüklerine giderek yapmaları gerektiği ifade etti. Van’da 641 öğretmen ile 198 noktada oluşturulan tercih danışma merkezi oluşturduklarını kaydeden Elçi, Van’da şu ana kadar öğrencilerin yüzde 50 oranında tercih işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Öğrencileri ve velileri lise tercihi konusunda uyaran Şube Müdürü Elçi, öğrencilerin mağdur olmaması açısından konuya hassasiyet göstermelerinin gerektiğini vurguladı.




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