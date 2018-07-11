Lise tercihleri cuma günü sona eriyor

Van İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhanettin Elçi, öğrencilerin mutlaka tercihlerini en geç cuma günü mesai bitimine kadar mezun oldukları ortaokul müdürlüklerine giderek yapmaları gerektiği ifade etti. Van’da 641 öğretmen ile 198 noktada oluşturulan tercih danışma merkezi oluşturduklarını kaydeden Elçi, Van’da şu ana kadar öğrencilerin yüzde 50 oranında tercih işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Öğrencileri ve velileri lise tercihi konusunda uyaran Şube Müdürü Elçi, öğrencilerin mağdur olmaması açısından konuya hassasiyet göstermelerinin gerektiğini vurguladı.