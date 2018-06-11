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11 Haziran 2018 10:45

Lokman Hekim Grubu, ilk 100 kuruluş arasına girdi

Lokman Hekim Grubu, Türkiye’nin marka değeri yüksek 100 kuruluşu arasına girdi.

Lokman Hekim Grubu, ilk 100 kuruluş arasına girdi

11 Haziran 2018 10:45


Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in araştırmasına göre Türkiye’nin 2018 yılında marka değeri en yüksek ilk 100 kuruluşu belirlendi. 2 milyar 42 milyon dolarlık değeriyle Türk Hava Yollarının (THY) ‘Türkiye’nin en değerli markası’ seçildiği uluslararası çalışma da, Lokman Hekim Grubu ilk defa Türkiye’nin en başarılı 100 kuruluşu arasına girdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Grubu Genel Müdürü Hakan Süslü, “Farklı şehirlere yayılan sağlık kuruluşları, inşaat, tarım ve hayvancılık yatırımlarının yanında, 2018 yılında ilk öğrencilerini alacak olan Lokman Hekim Üniversitesi ile büyümesini devam ettiren Lokman Hekim, aynı zamanda binlerce kişinin istihdam edildiği, yaşanan her türlü olumsuzluğa rağmen başarılı misyonunu devam ettiriyor. Bu kapsamda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Lokman Hekim, ülkemizin gururu olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.




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