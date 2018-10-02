Lokman Hekim Hastanesi çocukları unutmadı

Van'da Özel Lokman Hekim Hastaneleri tarafından '1 Ekim Dünya Çocuk Günü' kutlandı.

Her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan ‘Dünya Çocuk Günü', Lokman Hekim Hastanelerinde bir dizi etkinlikle kutlandı. Dünya Çocuk Günü'nde Özel Lokman Hekim Van Hastanesi ve Lokman Hekim Hayat Hastanesinde tedavi olmaya gelen çocuklar için özel etkinlik yapıldı. Palyaço eşliğinde şarkılar söyleyen çocuklar; yüz boyama, balon katlama gibi çeşitli oyunlar oynayarak, gösteriler eşliğinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. Palyaçonun gösterilerine neşe içerisinde eşlik eden çocuklar, sürpriz etkinliklerle mutlu saatler geçirdiler.

Aileler ise, çocukların doktor ve hastane stresini yaşamadan muayene olmalarını ve aynı zamanda eğlenme fırsatı bulmalarının önemli olduğunu ifade ederek, bu imkanı kendilerine sunan hastane yönetimine teşekkür ettiler.