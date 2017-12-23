Lösemili çocuklar yeni yılı erken kutladı

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından Van’daki lösemi ve kanser hastaları için Yılbaşı Partisi düzenledi. Elite World Van Hotel’de düzenlenen partide lösemili çocuklar gönüllerince eğlendi. Partide bir açıklamada bulunan LÖSEV Sosyal Hizmetler Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Burcu Erdoğdu, üç günlük Van ziyaretleri kapsamında resmi kurumları ve ev ziyaretlerinde bulunduklarını belirterek, bugünde lösemili çocuklar için erken yılbaşı partisi düzenlediklerini söyledi. LÖSEV’in Van’da herhangi bir temsilciliği veya şubesinin olmadığını ifade eden Erdoğdu, “Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Daha çok il ziyareti yaparak inşallah daha güzel olacak” dedi.

Van’da LÖSEV’e kayıtlı 300 lösemi ve kanser hastasının olduğunu dile getiren Erdoğdu, LÖSEV olarak hem çocuk hem de yetişkin hastalara hizmet verdiklerini söyledi. LÖSEV Karadeniz Bölge Sorumlusu Sosyal Hizmet Uzmanı Sümeyra Bilen ise Van ziyaretini yılbaşı partisi ile noktaladıklarını dile getirerek, “Yılbaşı etkinliğimiz çocuklarımızın bu zorlu süreçte en azından biraz moral bulmaları adına yaptığımız bir etkinlik. Yılbaşını onlarla birlikte kutlamak bizim için de çok mutluluk verici. Çocuklarımızla birlikte güzel vakit geçirebileceğiz bugün. Bir parçada olsa onları mutlu edebileceğimize inanıyorum. Bundan sonra Van’daki etkinliklerimize devam edeceğiz bu tarz etkinliklerimiz ve hastalarımıza ulaşmak ve onların hayatlarına bir parça olsa mutluluk katmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Lösemili çocuklar da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tiyatro ekibi ile birlikte oyun oynayıp, partinin tadını çıkardılar.