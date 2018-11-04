Lösemili hasta ve yakınlarına eğitim semineri

LÖSEV'in kuruluşunun 20'inci yılı etkinlikleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi ile LÖSEV tarafından “Hayatımız Çocuklarımız” sloganıyla seminer düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Merkezinde düzenlenen seminere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, lösemili çocuklar ve aileleri katıldı.

LÖSEV Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Sosyolog Aslı Boynueğri tarafından verilen seminerde, hasta ve yakınlarına LÖSEV'in kuruluş amacı ve çalışma politikaları ile ilgili önemli bilgiler verildi. Gittikleri şehirlerde “İyilikler Tırı” ile yardım dağıtarak, lösemililerin temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Sosyolog Aslı Boynueğri, lösemi hastalığının farkındalığına varmak için birçok etkinliğe imza attıklarını vurguladı. Boynueğri, “Biz LÖSEV olarak elimizden geldiğince var olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Bugün de Van'da LÖSEV'e kayıtlı ailelerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. LÖSEV'in kuruluşunun 20'inci yılı içerisindeyiz. 2-8 Kasım nedeniyle herkes maskelerini takıyor ve bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Maalesef toplumumuzda lösemili hastalara yönelik bir korku var. Bizim amacımız bu hastalığın bir bulaşıcı hastalık olmadığını ve tedavisinin mümkün olduğu algısını toplumumuza kazandırmaktır” dedi.

Dolandırıcılara karşı uyarı

Lösemi hastaları adına birçok yerde para toplandığını belirten Boynueğri, ‘‘Bizim adımız kullanarak para toplandığı haberlerini çok sıklıkla duyuyoruz. Toplumumuzu ‘LÖSEV' adı altında elden para isteyenlere ve dergi satmaya çalışanlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. LÖSEV elden para toplamaz ve dergi satmaz. LÖSEV'e yardım yapılacaksa, bu yardım ancak LÖSEV'in banka hesapları üzerinden yapılır” dedi.

Seminerin ardından, LÖSEV'e yapılan yardımlarla tedarik edilen gıda, giyim, tekstil, kırtasiye ve oyuncak gibi yardım malzemeleri de “İyilikler Tırı” vasıtasıyla ailelere dağıtıldı. Kadın ve Aile Merkezi bahçesine kurulan şişme oyun alanlarında ise lösemili çocuklar gönüllerince eğlenip ikramlardan tattılar.