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06 Temmuz 2018 13:50

Lüks araçtan binlerce paket kaçak sigara çıktı

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince lüks bir araçta yapılan aramada binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi.

Lüks araçtan binlerce paket kaçak sigara çıktı

06 Temmuz 2018 13:50


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu ilçesi Köşebaşı Mahallesi’nde 65 plaka sayılı bir araç arama yapıldığı belirtildi. Aramada, lüks araçtan 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Öte yandan, Edremit ilçesi Süphan Mahallesi Öztürk 1. Sokak üzerinde bulunan bir ikametin müştemilatında ise 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.E.D. ve H.S. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.




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