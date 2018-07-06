Lüks araçtan binlerce paket kaçak sigara çıktı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu ilçesi Köşebaşı Mahallesi’nde 65 plaka sayılı bir araç arama yapıldığı belirtildi. Aramada, lüks araçtan 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Öte yandan, Edremit ilçesi Süphan Mahallesi Öztürk 1. Sokak üzerinde bulunan bir ikametin müştemilatında ise 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.E.D. ve H.S. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.