İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lüks otomobile uyuşturucu operasyonu: 54 Kilo 800 gram eroin 8 kilo 490 gram afyon sakızı ele geçirildi

Van’ın Gürpınar-Başkale karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından 27 plakalı lüks otomobilde bulunan 2 adet termosifonun içerisinde zulalanmış 54 Kilo 800 gram eroin maddesi ile 8 kilo 490 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar-Başkale karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından 27 plakalı lüks otomobilde bulunan 2 adet termosifonun içerisinde zulalanmış 54 Kilo 800 gram eroin maddesi ile 8 kilo 490 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, Gürpınar-Başkale karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 27 plaka sayılı otomobilde, Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; 2 adet termosifon içerisine zulalanmış 108 paket halinde toplam 54 Kilo 800 gram eroin maddesi ile 11 paket halinde toplam 8 kilo 490 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak Ö.A. ve M.P. isimli 2 şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.